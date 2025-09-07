Погода в Калининградской области 7 сентября

Днём в воскресенье, 7 сентября, в Калининградской области ожидается облачная погода, дождь. Максимальная температура воздуха +22°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., ветер северо-западный 3 м/с.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +21°С, ночью +18°С, умеренный дождь, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +23°С, ночью +15°С, дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно, дождь. Температура утром +17°С, днём +21°С, вечером +18°С. Атмосферное давление 765 мм рт. ст.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в воскресенье днем в Калининграде ожидается +19...+22°С, на побережье и западе региона +18...+20°С, по востоку области (Гусевский, Нестеровский, Краснознаменский, Озерский районы) до +22...+25°С. Утром и в первой половине дня — облачно/облачно с прояснениями, после обеда и вечером — переменная облачность/малооблачно. Местами возможны дожди/ливни и грозы (преимущественно утром и в первой половине дня). Ветер переменных направлений (на побережье — преимущественно западный/северо-западный, на востоке региона — южный/юго-восточный), слабый (2-5 м/с). Атмосферное давление 765-766 мм рт.ст.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 0,5 м.