В Черняховске планируют закончить обустройство двух мини-парков до конца года

Работы по обустройству двух тематических мини-парков в Черняховске — «Кинолента» и «Музей брусчатки» — планируют завершить до конца этого года. Об этом в эфире ЦУР в пятницу сообщил врио сити-менеджера администрации Черняховского муниципального круга Виктор Вобликов.

«Это мини-парки, где появятся тематические зоны с озеленением, с современными покрытиями, с малыми архитектурными формами. Причем они подобраны будут по цветовым решениям и по направлениям: „Кинолента“, „Музей брусчатки“. Черняховск — город, где сохранились разные типы покрытий. Брусчатка базальтово-черная, серая, десять на десять, булыжник... В покет-парке „Музей брусчатки“ мы так будем укладывать дорожки и мощение, чтобы жители и гости могли посмотреть на все типы покрытия, которые были до 41-го года. Причем это будет историческая брусчатка, которая у нас сохранилась», — пояснил Вобликов.

Также он напомнил, что на территории Черняховского муниципального округа ранее было снято шесть кинолент. «И Юрий Никулин у нас был в Черняховске, и многие известные артисты. И в настоящее время у нас много фильмов снимается и сериалов. Поэтому мы решили, чтобы у нас был этот тематический карманный парк «Кинолента», — уточнил Виктор Вобликов, добавив, что работы по созданию мини-парков будут завершены уже в этом году.

Напомним, «Кинолента» и «Музей Брусчатки» — два из пяти тематических мини-парков, которые создаются в Черняховске в рамках проекта «Пространство человека». Они вошли в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году. Еще трем покет-паркам дали названия «Лютеркирха», «Тиволи» и «Застёжка». Предполагается, что каждый «карманный парк» будет иметь тематику, связанную с особенностями города, и свою цветовую палитру.