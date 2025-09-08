Погода в Калининградской области 8 сентября

Все новости по теме: Стихия

Днём в понедельник, 8 сентября, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +24°C. Атмосферное давление — 764 мм, ветер восточный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +22°C, на востоке области +25°C. На всей территории региона дожди не ожидаются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник пасмурно. Температура утром +18°C, днём +24°C, вечером +19°C. Влажность составит до 100%, давление — 766 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «понедельник встречает Калининград и часть запада области густым туманом/дымкой, которые рассеются в ближайшее время под действием солнечных лучей». Пока туман сохраняется в Гурьевском, Зеленоградском, Багратионовском и Гвардейском районах. «Сегодня нас ожидает очень теплый летний день: к обеду воздух в Калининграде и области прогреется до +23...+25°С, малооблачно/переменная облачность и без осадков», — рассказывают метеолюбители.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter