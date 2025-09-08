Погода в Калининградской области 8 сентября

Днём в понедельник, 8 сентября, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +24°C. Атмосферное давление — 764 мм, ветер восточный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +22°C, на востоке области +25°C. На всей территории региона дожди не ожидаются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник пасмурно. Температура утром +18°C, днём +24°C, вечером +19°C. Влажность составит до 100%, давление — 766 мм.