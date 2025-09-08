«Июльский» сентябрь продолжается: прогноз погоды в Калининграде

В первой половине недели продолжится сентябрьское лето: над севером Европейской части России по-прежнему «царствует» блокирующий антициклон, а у запада Европы — циклоническая депрессия. Как сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», виновник пасмурных и облачных выходных — волнообразный фронт — сместится на восток и рассеется, из-за чего в регионе увеличится количество солнечных дней.

В понедельник днем в Калининграде и области ожидается +23...+25°C (местами до +26°C). С утра до вечера будет малооблачно/переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный/восточный, слабый/умеренный (3-7 м/с).

Во вторник ночью в Калининграде и области +12...+15°C (в прибрежной зоне +14...+16°C), облачно с прояснениями, без осадков, местами возможен туман. Днем температура поднимется до +22...+24°C (местами до +25...+26°C), переменная облачность, вечером местами не исключены локальные ливни и грозы. Ветер восточный/юго-восточный, слабый/умеренный (3-7 м/с).

В среду ночью +12...+15°C (на побережье +14...+16°C), облачно с прояснениями/переменная облачность, местами не исключены дожди, есть вероятность гроз. Днем +22...+25°C, переменная облачность, с утра до вечера не исключены локальные ливни и грозы. Ветер юго-восточный, ночью и утром слабый/умеренный (3-6 м/с). При осадках возможны шквалы.

По предварительным данным, в четверг «если повезет, то днем температура еще может успеть подняться до +25°C и выше». «Во второй половине грядущей недели преобладание южных умеренных воздушных масс принесет умеренно-теплые ночные (+12...+15°C) и дневные (+19...+23°C) температуры. Осадков вновь должно быть много — к нам протянется барическая ложбина, изобилующая атмосферными фронтами и неустойчивыми воздушными массами, а значит дожди/ливни и грозы снова могут стать привычной картиной», — добавляют синоптики.