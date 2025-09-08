«Июльский» сентябрь продолжается: прогноз погоды в Калининграде

«Июльский» сентябрь продолжается: прогноз погоды в Калининграде
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

В первой половине недели продолжится сентябрьское лето: над севером Европейской части России по-прежнему «царствует» блокирующий антициклон, а у запада Европы — циклоническая депрессия. Как сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», виновник пасмурных и облачных выходных — волнообразный фронт — сместится на восток и рассеется, из-за чего в регионе увеличится количество солнечных дней.

В понедельник днем в Калининграде и области ожидается +23...+25°C (местами до +26°C). С утра до вечера будет малооблачно/переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный/восточный, слабый/умеренный (3-7 м/с).

Во вторник ночью в Калининграде и области +12...+15°C (в прибрежной зоне +14...+16°C), облачно с прояснениями, без осадков, местами возможен туман. Днем температура поднимется до +22...+24°C (местами до +25...+26°C), переменная облачность, вечером местами не исключены локальные ливни и грозы. Ветер восточный/юго-восточный, слабый/умеренный (3-7 м/с).

В среду ночью +12...+15°C (на побережье +14...+16°C), облачно с прояснениями/переменная облачность, местами не исключены дожди, есть вероятность гроз. Днем +22...+25°C, переменная облачность, с утра до вечера не исключены локальные ливни и грозы. Ветер юго-восточный, ночью и утром слабый/умеренный (3-6 м/с). При осадках возможны шквалы.

По предварительным данным, в четверг «если повезет, то днем температура еще может успеть подняться до +25°C и выше». «Во второй половине грядущей недели преобладание южных умеренных воздушных масс принесет умеренно-теплые ночные (+12...+15°C) и дневные (+19...+23°C) температуры. Осадков вновь должно быть много — к нам протянется барическая ложбина, изобилующая атмосферными фронтами и неустойчивыми воздушными массами, а значит дожди/ливни и грозы снова могут стать привычной картиной», — добавляют синоптики.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter