Проект капремонта Центра культуры и искусства в Зеленоградске прошёл экспертизу
Изображение: скриншот «Яндекс Панорамы»
Государственная экспертиза одобрила проект капитального ремонта здания Городского центра культуры и искусства на Курортном проспекте в Зеленоградске. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 5 сентября. Документацию для экспертизы подготовила компания «Проектный центр» из Калининграда. В качестве экспертной организации выступило региональное ГАУ «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — администрация Зеленоградского округа, а технический заказчик — МКУ «Служба заказчика Зеленоградского муниципального округа Калининградской области».

На базе ГЦКИ функционируют 16 клубных формирований, четыре из которых носят звание «народный», следует с сайта «Культура.рф». При непосредственном участии сотрудников учреждения и участников художественной самодеятельности ежегодно проходит ряд крупных событийных мероприятий областного уровня (к примеру, ярмарка кондитерских изделий и чая «День кранцевского пирога», семейный фестиваль «День рождения зеленоградского кота», массовое гулянье «Праздник самбийской корюшки» и другие).

