Калининградца приговорили к 6 годам колонии за публичные призывы к терроризму

Все новости по теме: Терроризм

35-летнего калининградца приговорили к 6 годам 6 месяцам исправительной колонии за публичные призывы к терроризму и поджогу здания на территории Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Жителя Калининграда признали виновным по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

«В суде установлено, что в апреле 2024 года подсудимый в одном из телеграм-каналов разместил комментарий, содержащий призывы к осуществлению разрушительных действий в отношении объектов на территории Российской Федерации. Кроме того, в июле 2024 года подсудимый, придерживаясь убежденности допустимости терроризма для воздействия на органы власти, разместил в телеграм-канале призывы к поджогу здания на территории Краснодарского края», — говорится в сообщении.

С учётом позиции прокуратуры суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на 4 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter