Калининградца приговорили к 6 годам колонии за публичные призывы к терроризму

35-летнего калининградца приговорили к 6 годам 6 месяцам исправительной колонии за публичные призывы к терроризму и поджогу здания на территории Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Жителя Калининграда признали виновным по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

«В суде установлено, что в апреле 2024 года подсудимый в одном из телеграм-каналов разместил комментарий, содержащий призывы к осуществлению разрушительных действий в отношении объектов на территории Российской Федерации. Кроме того, в июле 2024 года подсудимый, придерживаясь убежденности допустимости терроризма для воздействия на органы власти, разместил в телеграм-канале призывы к поджогу здания на территории Краснодарского края», — говорится в сообщении.

С учётом позиции прокуратуры суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на 4 года.