АвтоВАЗ объявил об отзыве около 23 тыс. машин Lada, реализованных в 2021-2024 годах

АвтоВАЗ отзывает почти 23 тыс. реализованных в 2021-2024 годах автомобилей Lada из-за проблем с системой безопасности. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Росстандарт.

В частности, под отзыв попадает более 14 тыс. проданных с октября 2021 года по ноябрь 2023-го автомобилей Lada Travel с недостающей электронной системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Кроме того, будут отозваны свыше 8,9 тыс. внедорожников Lada Niva Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024-го. В них, помимо СВЭОС, отсутствуют также блоки управления системой надувных подушек безопасности.

Все необходимые блоки на автомобилях будут установлены бесплатно, заверили в АвтоВАЗе. Владельцев оповестят об этом письмом или по телефону. Также они могут самостоятельно проверить, входит ли их машина в список, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта или воспользовавшись сервисом на Auto.ru.

