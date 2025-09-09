На поставку наплавного моста через реку Немонин выделяют почти 200 млн рублей

ГКУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» готовится к поиску поставщика наплавного моста для установки через реку Немонин. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Установить понтон планируют на 18 км автомобильной дороги «Полесск-Головкино-Матросово». Финансирование рассчитано на два года: 59,7 млн планируют потратить в 2025 году, ещё 139,8 — в 2026-м. Общий объём финансового обеспечения — 199 501 317 рублей.

В январе 2024 года в Полесском округе из-за обрыва тросов понтонного моста от остальной территории региона оказались отрезаны посёлки Матросово и Малая Матросовка. Мост через Немонин в посёлке Головкино развели из-за сильного ледохода. Тогда же власти сообщили о решении построить на месте аварии разводной мост. Понтонный мост удалось зафиксировать и восстановить автомобильное сообщение в конце января. В феврале на реконструкцию километрового участка трассы «Полесск-Головкино-Матросово» со строительством разводного моста на месте аварийного понтона выделяли 526 млн рублей. В августе 2025-го власти Полесского округа запросили у губернатора Алексея Беспрозванных катер на воздушной подушке, который будет возить жителей до постройки моста через реку Немонин. «Могу сказать, что понтонный мост будет установлен в 2026 году, также будет произведена полная реконструкция дороги „Полесск-Головкино“ с освещением и дополнительными заездными карманами», — сообщал временно исполняющий обязанности главы администрации Полесского округа Константин Перов в эфире «Центра управления регионом» 26 августа.

Поиск подрядчика на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции автомобильной дороги «Полесск — Головкино — Матросово» с устройством разводного моста через реку Немонин начался ещё в апреле 2023 года. Победителем конкурса стало ООО «Балтдорпроект», снизившее первоначальную цену до 18 млн рублей.