Погода в Калининградской области 10 сентября

Фото: «Новый Калининград»
В среду, 10 сентября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами возможны дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +23°С, ночью столбик термометра опустится до +15°С. Скорость ветра составит от 3 до 6 м/с, с порывами до 11 м/с, направление — восток, юго-восток. Атмосферное давление чуть выше нормы — 763 мм рт. ст. Относительная влажность 76%. Температура воды: 19°. Продолжительность светового дня — 13 часов и 7 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +20°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +16°С. В дневные часы на всей территории области вероятны умеренные осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается переменная облачность. Пройдут дожди. Утром температура воздуха достигнет отметки +13,6°С, днём потеплеет до +23°С, вечером похолодает до +19,9°С. Влажность — до 95%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду. Днём кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с, днём 8-13 м/с. Температура воздуха днём +17...+22°C. Видимость 4-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», ​утром по области вероятны локальные ливни и грозы. Днём в регионе воздух прогреется до +23...+25°C (местами до +26°C). Переменная облачность/облачно с прояснениями, в первой половине дня осадки маловероятны, во второй половине дня (после полудня) и вечером вновь не исключены локальные ливни и грозы. Ветер юго-восточный — умеренный/свежий (5-8 м/с), в порывах с утра до вечера до 10-12 м/с, при грозах возможны шквалы.

