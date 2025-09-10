Умерла начальник отдела культуры мэрии Калининграда Арина Шарафеева

В результате тяжелой болезни скончалась начальник отдела культуры мэрии Калининграда Арина Шарафеева. О трагической утрате сообщили в администрации города.

Арина Шарафеева (Мотиенко) окончила факультет журналистики РГУ (БФУ) им. И. Канта и, начиная со студенческих лет, работала на государственном радио, затем долгое время — тележурналисткой в государственной телерадиокомпании «Калининград», в министерстве культуры Калининградской области, в последние годы возглавляла отдел культуры администрации Калининграда.

Редакция «Нового Калининграда» приносит искренние глубокие соболезнования родным и близким Арины.