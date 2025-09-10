Цифровая гигиена: в Калининграде анонсировали Неделю безопасного интернета

В Калининграде с 11 по 18 сентября планируется провести Неделю безопасного интернета (0+). Как сообщили организаторы проекта, он подготовлен в рамках 18-й Международной конференции администраторов и регистраторов национальных доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной Европы TLDCON 2025, которая состоится 15–16 сентября в Калининграде. Организатором конференции выступает Координационный центр доменов .RU/.РФ.

«Вопросы цифровой грамотности и кибербезопасности сегодня касаются не только специалистов, но и школьников, родителей, учителей. Наш общий приоритет — формировать культуру ответственного поведения в сети у подрастающего поколения», — отметил Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Программа Недели включает более 15 лекций и семинаров о цифровой безопасности, защите данных и финансовой грамотности; три лекции для студентов в БФУ им. И. Канта; интерактивные занятия, гейм-турниры и мастер-классы по цифровой безопасности в сети; настольную игру и викторины для школьников «Изучи интернет – управляй им». Также организаторы анонсировали онлайн-вебинары для учителей и родительские собрания, посвященные наставничеству в онлайн среде, цифровой культуре и гигиене детей и подростков, конференцию «Безопасный интернет: первые итоги и новые горизонты» и круглый стол «Эстафета цифровой безопасности», где будут подведены итоги Недели. В программе представлено более 20 экспертов и спикеров из образовательных учреждений и IT-компаний.