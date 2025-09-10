11 сентября в Калининградской области не будут продавать алкоголь

В четверг, 11 сентября, магазины Калининградской области не будут продавать алкоголь. В этот день отмечается Всероссийский день трезвости, и торговля спиртными напитками запрещена региональным законом «О розничной продажи алкогольной продукции на территории Калининградской области».

Напомним, законом, в частности, разрешается продажа алкоголя в регионе с 11:00 до 21:00. Помимо этого, документом установлены дни, когда реализация спиртного в Калининградской области запрещена. Алкоголь не продаётся в магазинах в Международный день защиты детей (1 июня), в День молодёжи (последняя суббота июня), в День знаний (1 сентября) и во Всероссийский день трезвости (11 сентября).

Соответствующие поправки в закон «О розничной продажи алкогольной продукции на территории Калининградской области» были приняты в 2019 году по инициативе экс-прокурора региона Сергея Хлопушина. Отметим, что ограничения не касаются работы заведений общепита.

