Власти Калининграда выделяют 16,5 млн на электронные табло для городских остановок

Власти Калининграда ищут поставщика электронных табло, которыми планируют оснастить городские остановки, где сейчас нет экранов, информирующих пассажиров о времени прибытия транспорта. Информация о проведении соответствующего электронного аукциона размещена на портале ЕИС «Закупки».

Максимальная цена лота — 16 655 782,50 руб. Победитель аукциона должен будет предоставить 63 электронных табло по цене в пределах 264 377,50 руб. за штуку, с возможностью «эксплуатации при температуре в диапазоне −40℃...+50℃, при влажности в диапазоне 0%...85% при 35°C, без конденсации». Заявки принимаются до 18 сентября, итоги аукциона подведут 22-го.

Как уточнили в горадминистрации, установка электронных табло станет возможной после того, как будут завершены работы по модернизации системы освещения.