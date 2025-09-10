Власти Калининграда выделяют 16,5 млн на электронные табло для городских остановок

Все новости по теме: Госзакупки

Власти Калининграда ищут поставщика электронных табло, которыми планируют оснастить городские остановки, где сейчас нет экранов, информирующих пассажиров о времени прибытия транспорта. Информация о проведении соответствующего электронного аукциона размещена на портале ЕИС «Закупки».

Максимальная цена лота — 16 655 782,50 руб. Победитель аукциона должен будет предоставить 63 электронных табло по цене в пределах 264 377,50 руб. за штуку, с возможностью «эксплуатации при температуре в диапазоне −40℃...+50℃, при влажности в диапазоне 0%...85% при 35°C, без конденсации». Заявки принимаются до 18 сентября, итоги аукциона подведут 22-го.

Как уточнили в горадминистрации, установка электронных табло станет возможной после того, как будут завершены работы по модернизации системы освещения.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter