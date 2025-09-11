Погода в Калининградской области 11 сентября

Днём в четверг, 11 сентября, в Калининградской области ожидается облачная погода с дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит порядка +19°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-восточный, около шести метров в секунду. Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба.

На побережье и в центре региона днём ожидается температура +19°C. На востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) она составит +22°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +18°C), а на востоке региона прохладнее (до +16°C). По всей области пройдут умеренные дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт пасмурная погода с дождями. Утром температура в Калининграде будет в районе +18,9°C, днём она опустится до +17,8°C, а вечером — до +16,4°C. Утром и днём обещают юго-восточный ветер, который вечером сменится на юго-западный. Влажность — на уровне 81-98%.