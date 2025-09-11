Погода в Калининградской области 11 сентября

Погода в Калининградской области 11 сентября
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

Днём в четверг, 11 сентября, в Калининградской области ожидается облачная погода с дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит порядка +19°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-восточный, около шести метров в секунду. Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба.

На побережье и в центре региона днём ожидается температура +19°C. На востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) она составит +22°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +18°C), а на востоке региона прохладнее (до +16°C). По всей области пройдут умеренные дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт пасмурная погода с дождями. Утром температура в Калининграде будет в районе +18,9°C, днём она опустится до +17,8°C, а вечером — до +16,4°C. Утром и днём обещают юго-восточный ветер, который вечером сменится на юго-западный. Влажность — на уровне 81-98%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о дождливой и ветреной прохладе «Утром (приблизительно к 8-10 часам) дожди (временами сильные) начнутся в Калининграде, на побережье и западной части региона (Багратионовский, Зеленоградский, Гурьевский, Гвардейский, Полесский районы), к полудню/обеду распространятся на всю территорию области. Периодические дожди сохранятся по области вплоть до вечера (прекратятся к 20-22 часам). Днем в Калининграде и области +16...+19°C (на востоке региона в первой половине дня до +20...+22°C). Ветер юго-восточный: ночью умеренный/сильный (5-12 м/с), с утра до вечера сильный (7-12 м/с), в порывах до 13-16 м/с (у побережья до 16-18 м/с)», — добавляют синоптики-любители.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter