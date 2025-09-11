Погода в Калининградской области 11 сентября

Днём в четверг, 11 сентября, в Калининградской области ожидается облачная погода с дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит порядка +19°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-восточный, около шести метров в секунду. Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба.
На побережье и в центре региона днём ожидается температура +19°C. На востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) она составит +22°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +18°C), а на востоке региона прохладнее (до +16°C). По всей области пройдут умеренные дожди.
По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт пасмурная погода с дождями. Утром температура в Калининграде будет в районе +18,9°C, днём она опустится до +17,8°C, а вечером — до +16,4°C. Утром и днём обещают юго-восточный ветер, который вечером сменится на юго-западный. Влажность — на уровне 81-98%.Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о дождливой и ветреной прохладе «Утром (приблизительно к 8-10 часам) дожди (временами сильные) начнутся в Калининграде, на побережье и западной части региона (Багратионовский, Зеленоградский, Гурьевский, Гвардейский, Полесский районы), к полудню/обеду распространятся на всю территорию области. Периодические дожди сохранятся по области вплоть до вечера (прекратятся к 20-22 часам). Днем в Калининграде и области +16...+19°C (на востоке региона в первой половине дня до +20...+22°C). Ветер юго-восточный: ночью умеренный/сильный (5-12 м/с), с утра до вечера сильный (7-12 м/с), в порывах до 13-16 м/с (у побережья до 16-18 м/с)», — добавляют синоптики-любители.