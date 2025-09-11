Суд отправил в колонию-поселение черняховца, который оскорбил и толкнул полицейского

42-летний житель Черняховска признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применением насилия и угроза применения насилия в отношении представителя власти), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствием и судом установлено, что 13 июня в вечернее время полицейские прибыли в квартиру по улице Калининградской в Черняховске по сообщению местной жительницы об агрессивном поведении ее родственника. Подсудимый высказал в адрес одного из полицейских оскорбления и угрозу применения насилия и толкнул его.

Приговором Черняховского городского суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбытием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.