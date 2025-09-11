В Калининграде присвоили названия девяти остановочным пунктам

Власти Калининграда присвоили названия девяти остановочным пунктам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации. Основанием для решения послужило заключение топонимической комиссии от 27 июня 2025 года.
Присвоены названия следующим остановочным пунктам:
«ул. Маршала Покрышкина» на ул. Молодой гвардии (в центр);
«ул. Маршала Покрышкина» на ул. Молодой гвардии (из центра);
«Детский сад Nº 133» на ул. Михайловской (в центр);
«Детский сад Nº 133» на ул. 3-го Белорусского фронта (из центра);
«ул. Рихарда Зорге» на ул. Р. Зорге (в центр);
«ул. Рихарда Зорге» на ул. Р. Зорге (из центра);
«ул. Пушкина» на ул. Пушкина (в центр);
«проспект Победы» на ул. Д. Донского (в центр);
«ул. Северная» на ул. И. Сусанина.
Соответствующие изменения должны быть внесены в реестр остановочных пунктов и реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.