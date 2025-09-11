В Калининграде присвоили названия девяти остановочным пунктам

В Калининграде присвоили названия девяти остановочным пунктам
Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Город

Власти Калининграда присвоили названия девяти остановочным пунктам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации. Основанием для решения послужило заключение топонимической комиссии от 27 июня 2025 года.

Присвоены названия следующим остановочным пунктам:

  • «ул. Маршала Покрышкина» на ул. Молодой гвардии (в центр);

  • «ул. Маршала Покрышкина» на ул. Молодой гвардии (из центра);

  • «Детский сад Nº 133» на ул. Михайловской (в центр);

  • «Детский сад Nº 133» на ул. 3-го Белорусского фронта (из центра);

  • «ул. Рихарда Зорге» на ул. Р. Зорге (в центр);

  • «ул. Рихарда Зорге» на ул. Р. Зорге (из центра);

  • «ул. Пушкина» на ул. Пушкина (в центр);

  • «проспект Победы» на ул. Д. Донского (в центр);

  • «ул. Северная» на ул. И. Сусанина.

Соответствующие изменения должны быть внесены в реестр остановочных пунктов и реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter