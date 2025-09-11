Калининградец получил девять лет за перевод 1,5 тыс. террористической организации

35-летний житель Калининград приговорен к девяти годам лишения свободы за финансирование терроризма. Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что в апреле 2022 года подсудимый, придерживающийся радикальных взглядов, осуществил банковский перевод на карту, используемую участниками организации, признанной террористической и запрещенной на территории Российской Федерации. Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе прокуратуры, мужчина перевел 1,5 тысячи рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры области приговорил калининградца к 9 годам лишения свободы, из которых первые 3 года ему предстоит отбывать в тюрьме, а последующие в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, что, по данным прокуратуры, как минимум первую часть срока оужденный будет отбывать за пределами Калининградской области — в Липецке или Владимире.