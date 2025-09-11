Мединский считает, что памятников Первой мировой должно быть много

Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что возвращение исторической памяти о Первой мировой войне должно происходить в том числе за счет появления новых памятников и монументов.

Мединский отметил, что ранее в РФ «собственная историческая память» о ПМВ отсутствовала. «У нас до 2014-го года ни одного установленного государственного памятника не было героям Первой мировой. Вы знаете, обычно говорят, обещанного три года ждут. В случае с Первой мировой ждали сто лет», — сказал Мединский. По его словам, памятник Салавата Щербакова, установленный в Калининграде у Астрономического бастиона в 2014 году, стал первым официальным памятником героям Первой мировой войны в России.

«Возвращение исторической памяти героям Первой мировой — большая работа, которая началась с 2014 года у нас по всей стране, — добавил глава РВИО. — Когда меня спрашивают, сколько должно быть памятников... А сколько памятников во Франции? Кто мне скажет? Несчитано. Тысячи! В каждом муниципалитете, в каждой деревне. А у нас? Как будто и не было двух миллионов погибших, пропавших без вести». По словам Мединского, с 2014 года в России также появилось большое число памятников, посвященных Первой мировой войне, в том числе в крупных областных центрах, которые связаны с историей русской армии. «Где-то были госпитали, где-то сборные пункты, запасные полки и батальоны, где-то просто большие мемориальные кладбища», — пояснил Мединский.

Памятник в Калининграде был открыт около Астрономического бастиона в мае 2014 года. В Калининградской области посвященные ПМВ памятники установлены также в Гусеве — в центре города и на территории GS-групп.

Отметим, что по данным калининградских исследователей, на территории области насчитывалось более тысячи захоронений Первой мировой, несколько из них поставлены на учет — они официально являются объектами исторического наследия. Бывшее Первое гарнизонное кладбище в районе Московского проспекта и улицы Дачной в список не входит, в 2020 году там проводились строительные работы.