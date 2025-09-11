В Калининградскую область не пустили 6 тонн перца, зараженного вредителем

Россельхознадзор предотвратил ввоз в Калининградскую область 6 тонн свежего перца из Турции, зараженного карантинным объектом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На фитосанитарном контрольном посту СВХ «Сириус» в партии турецкого свежего перца весом 6 т выявлен карантинный вредный организм — западный цветочный трипс. Наличие вредителя подтверждено заключением Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Ввоз продукции был запрещен, владельцу груза выдано соответствующее уведомление. Собственником было принято решение о направлении продукции на обеззараживание.

Западный цветочный трипс вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений.