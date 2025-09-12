Погода в Калининградской области 12 сентября

Пятница, судя по всему, даст калининградцам короткую передышку перед дождливыми выходными. 12 сентября, как сообщает Гидрометцентр России, в регионе ожидается переменная облачность при сухой и практически безветренной погоде. В Калининграде синоптики обещают до +21°С. Юго-западный ветер к ночи сменится южным, но не усилится (его прогнозируемая скорость не более двух метров в секунду). Атмосферное давление немного выше нормы — 763 мм ртутного столба.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 сентября в большинстве районов области также не обещает осадков. Днём небольшой дождь ожидается в некоторых прибрежных городах (например, в Балтийске, Светлогорске и Пионерском), а также в Мамоново. К ночи осадки могут сместиться на северо-восток и восток региона (Славск, Краснознаменск, Черняховск, Гусев и Нестеров), и температура там с дневных +22°С снизится до +12°С. В западной части области суточный перепад не такой резкий — с +20 до +16°С, а в Калининграде с +21 до +12°С.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») также сообщает о комфортной в плане температуры пятнице. Утром в Калининграде будет в районе +13,8°C, днём она поднимется до +21,5°C, а вечером снизится до +17,6°C. В течение суток обещают влажность на уровне 97%. В течение всего дня, согласно этому прогнозу, дождя не ожидается, но он вероятен в ночь на субботу.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечает, что на текущий момент погоду в Европе определяют два противоположных барических центра: циклоническая депрессия над Атлантикой и блокирующий антициклон, уже более недели нависающий над Европейской частью России и обеспечивающий тепло восточной Европе.

«Между западной периферией антициклона и восточной периферией циклонической депрессии создается устойчивый южный поток, выталкивающий к нам прогретый воздух из Средиземноморья. При этом, если антициклон „толкает“ к Европе прогретый воздух, то в тыловую часть депрессии поступает прохладный океанический воздух, насыщенный влагой, — поясняют эксперты. — На границе воздушных масс проходит фронтальный раздел, вдоль которого зарождаются волновые циклоны. Это продолжится в конце недели: если в пятницу осадки будут локальными и вряд ли затронут Калининград, то в субботу и воскресенье ждем обильные дожди на большей части региона, вряд ли обойдется без гроз».

Тем не менее, в регионе сохранится тёплая по меркам сентября погода. В пятницу утром в Калининграде и области будет +16..+19°C, а днем до +20...+23°C. Будет малооблачно, но местами не исключены кратковременные дожди (преимущественно во второй половине дня и вечером на востоке региона).