В Полесском районе признали памятником архитектуры офис агрохолдинга

Фото: Служба госохраны ОКН
В посёлке Залесье Полесского района признали памятником истории и культуры дом № 22 на улице Большаковской, на первом этаже которого, судя по данным из открытых источников, сегодня располагается один из двух основных офисов агропромышленного холдинга «Залесье».

О включении здания в единый государственный реестр памятников истории и культуры сообщила Служба госохраны ОКН региона. Согласно приказу № 296 от 15 августа текущего года, здание, которое проходит под наименованием «Дом жилой с встроенными торговыми помещениями», теперь является объектом культурного наследия местного значения.

«Также утвердили границы его территории и предметы охраны», — отметили в Службе.

