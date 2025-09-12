«Ждём обильные дожди»: прогноз погоды в Калининграде на выходные

Фото: «Новый Калининград»
Выходные в регионе будут тёплыми, но дождливыми. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В субботу и воскресенье ждём обильные дожди на большей части региона, вряд ли обойдётся без гроз. По меркам сентября будет весьма тепло. Синоптическая ситуация сложная — советуем следить за обновлением прогноза», — говорится в сообщении.

В субботу ночью в Калининграде и области +10...+13°C (на побережье +12...+15°C), переменная облачность и без существенных осадков, местами возможен туман. Днём в Калининграде и области +19...+22°C. Облачно/облачно с прояснениями, утром и в первой половине дня существенные осадки маловероятны, во второй половине дня и вечером возможны дожди/ливни (местами сильные, особенно на западе региона), грозы. Ветер преимущественно южный/юго-восточный — слабый/умеренный (3-8 м/с), вечером на побережье и при осадках сильный (7-12 м/с).

В воскресенье ночью +13...+16°C, местами возможны локальные ливни и грозы. Предварительно, днём в Калининграде +18...+20°C, в континентальной части региона до +19...+23°C, на западе и побережье +17...+19°C. Облачно/облачно с прояснениями, в течение суток (преимущественно во второй половине дня и вечером) по области ожидаются дожди/ливни, местами сильные и с грозами. Ветер юго-восточный, ночью и утром — слабый/умеренный (3-7 м/с), днём и вечером — умеренный/сильный (6-12 м/с), порывистый.

