Проект капремонта библиотеки им. Маяковского в Калининграде не прошёл экспертизу

Фото: архив «Нового Калининграда»
Государственная экспертиза отклонила проект капитального ремонта Калининградской областной юношеской библиотеки имени Маяковского. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Работы проводятся по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, дом 27/31. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила компания «Лестер» (Калининград). В качестве застройщика указана сама библиотека. Отрицательное заключение получено 11 сентября 2025 года.

При этом в августе 2023 года госэкспертиза одобрила проект капремонта «Маяковки». Тогда рассматривалась документация, подготовленная ООО «Балттрастсервис» (Калининград).

