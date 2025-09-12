В регион не пустили выращенные в Нидерландах цветы, заражённые трипсом

Россельхознадзор не пустил в Калининградскую область заражённые западным цветочным трипсом цветы, выращенные в Нидерландах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, партии цветов (более 64 тыс. шт.) везли из Литвы. Карантинный объект выявили в 275 единицах по результатам досмотра и лабораторных экспертиз. Зараженные цветы отправили на уничтожение.

Западный цветочный трипс вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений.