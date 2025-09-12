Градсовет одобрил проект гостиницы на 124 номера в пос. Лесное

Градостроительный совет Калининградской области одобрил проект гостиницы на 124 номера на участке с кадастровым номером 39:17:030010:52 в пос. Лесное Светлогорского округа. Решение приняли на заседании в пятницу, 12 сентября.

Общая площадь четырёхэтажной гостиницы, согласно проекту, составляет чуть более 9300 кв. м, а площадь земельного участка — 4380 кв. м. Основной материал — клинкерная плитка бежевых оттенков.

По словам архитектора Евгения Зоренко, представившего проект, заказчик выполнил комплексное благоустройство прогулочной зоны и установил малые архитектурные формы и уличную мебель на смежной территории в зоне лесополосы. Он также планирует установить рельсовый фуникулёрный лифт для спуска маломобильных граждан к побережью.

Проект предусматривает двухуровневую гостевую и административную парковку, рассчитанную на 50 машин. Кроме того, планируется, что у входной группы будет оборудована стоянка для туристического автобуса. В самой гостинице разместятся ресторан, спа-центр с зоной отдыха, массажные и медицинские кабинеты, бассейн и конференц-зал.

Изображение: презентация, представленная на градсовете

У архитектора Марии Зениной возник вопрос к парковке, которая относится к капитальным конструкциям, и консольным элементам: «Это нельзя делать. Мы не можем за рамками допустимого строения капитальные конструкции сделать. Все консольные элементы в виде балконов, эркеров и так далее выходят за рамки допустимого строения». На то, что проект превышает предельные параметры допустимого разрешения, также обратили внимание и остальные члены градсовета.

«Такая протяженность здания была у нас обусловлена тем, что нам необходимо количество номеров не менее 120. Расположить их как-то по-другому на земельном участке не оказалось возможно, поэтому здание у нас получилось таким протяженным. Максимально попытались сделать, чтобы оно не смотрелось однородным, чтобы оно выглядело обособленно, как будто это несколько зданий», — пояснил представитель застройщика Александр Канаев.

Александр Башин похвалил Зоренко, отметив, что объект «достаточно крепко сделанный, несмотря на то, что архитектор молодой». «Понятно, что участок длинный, но попытки вставить стеклянные вставки разряжают архитектуру, делают ее более дробной. А можно ли разделить гостиницу технологически? Наверное, сложно ее делить технологически, потому что тут все-таки коридоры, эвакуация и так далее. Вряд ли на таком участке получилось бы с таким количеством номеров разделить ее на отдельные блоки», — сказал он. В свою очередь Олег Копылов назвал объект сложным, «потому что немножечко не повезло с участком» и его формой.

«Территория имеет сейчас активное развитие, но при этом проекта планировки как не было, так и нет. Это вопрос совместный с городом. Мы имеем хаотическое развитие территории, и у нас единой цельной композиционной модели генплана, проекта планировки этой территории нет. У нас правая сторона развивается хаотически, левая сторона развивается хаотически, то есть в какой-то промежуток времени мы получим хаотическое образование — непонятное с формой образования, с непонятными спусками к морю, транспортом непонятным. <...> Приведет это к плохим градостроительным решениям, которые дальше усугубит градостроительную ситуацию в этом регионе в целом», — добавил Башин. В свою очередь глава администрации муниципалитета Владимир Бондаренко сказал, что «мы рады, что у нас появится на территории еще 120 номеров».

Большинство членов градсовета одобрили проект к дальнейшей доработки и реализации.