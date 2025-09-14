Погода в Калининградской области 14 сентября

Воскресенье принесёт в Калининградскую область грозы и интенсивные дожди, которые, судя по прогнозам, растянутся на весь день и спровоцируют массовые подтопления. Как сообщает Гидрометцентр России, в регионе ожидается плотная переменная облачность при дождливой и довольно тёплой для сентября погоде.

В Калининграде синоптики обещают до +21°С. Юго-восточный ветер, который будет преобладать днём, к ночи сменится юго-западным. Его ожидаемая скорость до пяти метров в секунду (ночью до трёх).

Атмосферное давление немного ниже нормы — 757 мм ртутного столба.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает 14 сентября дожди на всей территории области, однако в западной её части (от побережья до полосы Полесск-Гвардейск-Железнодорожный) в течение дня прогнозируются настоящие тропические ливни. К ночи осадки станут умеренными, но не прекратятся, а равномерно распределятся по всему региону.

Днём на побережье будет не более +18°С, в центральной части (в том числе в Калининграде) до +20°С, а на востоке области около +22°С. К ночи ситуация будет обратной: теплее всего будет на побережье (до +17°С), в треугольнике Мамоново-Полесск-Железнодорожный обещают до +14°С, а восточнее до +13°С.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») также по осадкам неутешительный — они будут интенсивными в течение всех суток.

Утром в Калининграде обещают в районе +16,3°C, днём она поднимется до +17,9°C, а вечером снизится до +16,5°C. В течение суток обещают влажность на уровне 99%.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупреждает о наступлении на регион волнообразного атмосферного фронта со стороны Польши. Южный сектор этого циклона принесёт весьма теплую погоду на большей части региона, но вместе с ней и интенсивные осадки, которые в первой половине дня вероятны преимущественно на западе и побережье, а после обеда и вечером — по всему региону. Возможны и грозы.

Днем в Калининграде, согласно этому прогнозу, до +21°С, на побережье и западе до +20°С, по востоку региона до +23°С.

«В Калининграде, на западе и побережье (Гурьевский, Зеленоградский, Багратионовский р-ны) вновь вероятны дожди/ливни и грозы. К вечеру (18-20 часов) обильные дожди с вероятностью гроз распространятся на большую часть региона. Осадки сохранятся вплоть до ночных часов понедельника. Ветер преимущественно юго-восточный, ночью и утром — слабый/умеренный (3-7 м/с), днем и вечером — умеренный/сильный (4-10 м/с), при осадках возможны шквалы. Атмосферное давление будет понижаться с 761 до 757 мм рт.ст.» — сообщают эксперты.