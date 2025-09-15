Погода в Калининградской области 15 сентября

Понедельник станет для жителей Калининграда небольшой передышкой после чрезмерно влажных выходных, однако без кратковременного дождя всё равно не обойдётся. Как сообщает Гидрометцентр России, в регионе 15 сентября ожидается тёплая и облачная с прояснениями погода.

В Калининграде синоптики обещают до +19°С. Слабый южный ветер (до пяти метров в секунду), который будет преобладать днём, не изменит своего направления и к ночи. Атмосферное давление немного ниже нормы — 757 мм ртутного столба.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает 15 сентября слабые дожди на всей территории области, которые к ночи станут умеренными.

Днём на побережье будет не более +18°С, в центральной части (в том числе в Калининграде) до +19°С, а на востоке области около +20°С. К ночи ситуация будет обратной: теплее всего будет на побережье (до +17°С), в полосе Мамоново-Полесск обещают до +13°С, а восточнее до +12°С.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») обещает осадки лишь ближе к вечеру. С утра и днём будет облачная и относительно тёплая погода. Утром в Калининграде обещают в районе +13,8°C, днём она поднимется до +18,1°C, а вечером снизится до +16,7°C. В течение суток обещают влажность на уровне 99%.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» пообещал, что в понедельник следует ожидать умеренное тепло с усилением ветра и периодическими ливнями.

«С началом недели атлантическим циклонам удастся потеснить „барическую стену“ в лице блокирующего антициклона над европейской частью России и выйти к Скандинавии и Балтике. Это принесет нам более свежие океанические воздушные массы: летнего тепла выше +20℃ в ближайшие дни не ждем. Впрочем, благодаря сохранению высокого давления над востоком и югом Европы воздушная масса будет поступать не из северных широт Атлантики, а с юго-запада, так что по меркам сентября установятся комфортные +16...+19℃ днем (чуть выше нормы), и все же, ощущения время от времени будет портить порывистый градиентный ветер — стоит одеваться потеплее!» — предупреждают метеорологи.

Позитивный прогноз и по затяжным осадкам — вместе с отходом антициклона на восток они должны прекратиться. Правда, они могут смениться локальными кратковременными ливнями с вероятностью гроз.

В понедельник днем в регионе до +17...+19℃. Облачно с прояснениями/переменная облачность, утром местами возможны небольшие дожди. Далее вплоть до обеда без осадков. После обеда (после 16-17 часов) и вечером вероятны локальные ливни, возможны грозы (в особенности на побережье и западе: Багратионовский, Зеленоградский, Гурьевский, Гвардейский районы, в том числе в Калининграде). Ветер преимущественно юго-западный (вечером переменный на южный), ночью и утром — слабый/умеренный (3-7 м/с), днем и вечером в Калининграде и области — умеренный/свежий (4-8 м/с), порывистый. На побережье днем и вечером умеренный/сильный (5-12 м/с), порывистый. Вечером при осадках возможны шквалы.