Комфортные температуры для сентября: прогноз погоды в Калининграде на неделю

Летнего тепла выше +20℃ в Калининградской области в ближайшие дни можно не ждать, однако по меркам сентября в регионе установятся комфортные +16...+19℃ днем (чуть выше нормы). Как сообщают синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявлений в Калининградской области» «ощущения время от времени будет портить порывистый градиентный ветер». Вместе с отходом антициклона на восток прекратятся затяжные обложные осадки, которые сменятся локальными и кратковременными ливнями с вероятностью гроз.

В понедельник днем в регионе до +17...+19℃. Облачно с прояснениями/переменная облачность, утром местами возможны небольшие дожди. После обеда и вечером вероятны локальные ливни, возможны грозы. Ветер преимущественно юго-западный (вечером переменный на южный), утром — слабый/умеренный (3-7 м/с). В Калининграде и в области днем и вечером он будет умеренным/свежим (4-8 м/с), порывистым, а на побережье — умеренным/сильным (5-12 м/с), порывистым. Вечером при осадках возможны шквалы.

Во вторник ночью +13...+17℃, облачно с прояснениями/переменная облачность, местами возможны ливни и грозы. Днем в Калининграде и области до +17...+20℃. С утра до вечера переменная облачность, ожидаются локальные кратковременные дожди. Ветер юго-западный, ночью и утром — слабый/умеренный (3-7 м/с), днем и вечером — умеренный/сильный (4-10 м/с), в порывах до 12-15 м/с. В прибрежной зоне ветер свежий/сильный (5-12 м/с), в порывах днем и вечером до 14-17 м/с (местами до 18 м/с).

В среду ночью в Калининграде и области +11...+14℃ (на побережье +14...+16℃), переменная облачность, местами возможны дожди/ливни (преимущественно на побережье), при прояснениях по области возможен туман. Днем по всему региону +16...+18℃. С утра до вечера переменная облачность/облачно с прояснениями, вероятны локальные кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный/западный, ночью и утром — слабый/умеренный (3-8 м/с), порывистый, а днем и вечером — умеренный/сильный (4-10 м/с), в порывах до 12-14 м/с. На побережье ветер свежий/сильный (6-12 м/с), в порывах до 14-18 м/с.

«В последующие дни рабочей недели серьезных погодных перемен не предвидится: над севером Европы сохранится циклоническая депрессия, на южной периферии которой нас ждут умеренные/умеренно-теплые (в рамках сентября) дневные температуры (+16...+20℃) и не столь холодные ночи (+12...+15℃), не обойдется без переменной кучево-дождевой облачности с локальными осадками. Возможны усиления ветра», — добавляют синоптики.

По предварительным данным, в выходные есть вероятность «благоприятных» перемен: «Точный прогноз еще невозможен, но вероятность относительно сухой, тёплой и солнечной погоды повышается именно к выходным. Данные разнятся от скромных +20 до очень теплых +25℃ и выше! Вряд ли вынос будет долгим, но даже короткая волна летнего тепла на выходные — перспектива отличная».