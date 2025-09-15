Проблема в высокой влажности: в Калининграде заболели дубы

Дирекция ландшафтных парков провела осмотр дубов в Калининграде, который подтвердил наличие на листьях деревьев признаков мучнистой росы — грибкового заболевания, распространённого на территории региона. Об этом говорится в ответе администрации города на запрос «Нового Калининграда».

Ранее в редакцию «Нового Калининграда» обратились местные жители, которые рассказали, что наблюдают повсеместно в городе заболевание у дубов. «Листья у деревьев этой породы скручены и покрыты белесым налетом. Такую же ситуацию на днях заметили и на маленьких проросших саженцах в Макс-Ашманн-парке. Не надо ли их оперативно спасать?» — поинтересовались читатели.

Как сообщили в комитете по социальной политике администрации Калининграда, после нашего обращения специалисты вышли в парк им. Макса Ашманна с проверкой.

«Проведенный специалистами „Дирекции ландшафтных парков“ осмотр подтвердил наличие на листьях дубов признаков мучнистой росы — грибкового заболевания, распространённого на территории региона. Данное явление носит массовый и сезонный характер, наблюдается как у молодых саженцев, так и у взрослых деревьев. Аналогичные симптомы ежегодно фиксируются и на клёнах, — сообщил „Новому Калининграду“ заместитель главы администрации Алексей Силанов. — Важно отметить, что мучнистая роса поражает исключительно листовую пластину и не представляет угрозы для жизнеспособности деревьев. Заболевание носит преимущественно эстетический характер и не требует проведения лечебных мероприятий, в том числе химической обработки, что соответствует общепринятой агротехнической практике в отношении древесных растений в городской среде».

Как сообщил «Новому Калининграду» начальник управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства Андрей Орлов, этим летом дубы заболели из-за высокой влажности, и проводить сейчас какую-либо обработку от этого заболевания бесполезно. А вот с массовым заражением городских каштанов охридской минирующей молью, которое уже не первый год приводит к преждевременному сбросу листвы и ослаблению деревьев, в администрации бороться будут. «На 2026 год запланировано приобретение ловчих поясов и феромонных ловушек, которые устанавливаются на деревья для их защиты от охридского минёра, — сообщил редакции Орлов. — Также на территории Калининграда в рамках компенсационного озеленения проводим работу по замене каштанов сорта конский обыкновенный, находящихся в ненадлежащем санитарном состоянии, на деревья сорта каштан конский мясо-красный „Бриоти“, который не подвержен поражению охридским минёром».