Минприроды: размножение зловонных водорослей на Нижнем озере естественно (фото)

Фото: минприроды Калининградской области
Выездное обследование Нижнего озера в Калининграде не выявило поступления хозяйственно-бытовых стоков. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Выездной осмотр озера вместе с сотрудниками министерства провели представители администрации Калининграда, МБУ «Гидротехник» и Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО». 

В акватории озера, со стороны ул. Шевченко, они зафиксировали цветение сине-зелёных водорослей. Окраска связана с высоким содержанием синего пигмента фикоцианина и особенно заметна при высыхании на свету. При отмирании водорослей вода приобретает гнилостный запах и соответствующий цвет.

“Размножение этих водорослей имеет естественные причины и не требует антропогенного вмешательства, несмотря на эстетически неприятный вид. Отмечаем, что поступления хозяйственно-бытовых стоков не зафиксированы”, - отметили в минприроды.

Для проведения дополнительных исследований специалисты Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» и ГАУ КО «ЕКАТ-Калининград» отобрали пробы воды. Результаты экспресс-анализа показали, что уровень растворённого кислорода и pH находятся в пределах нормы. 

“Мы продолжим мониторинг состояния водоёма и информировать жителей о результатах”, - добавили в минприроды.

В 2021 году в минприроды подтвердили, что в Нижнее озеро попали сточные воды. Калининградцы сообщали, что там массово всплывает рыба. Аналогичное явление было зафиксировано и в 2024 году. Тогда причиной назвали интенсивный прогрев воды, бурное цветение и, как следствие, снижение кислорода в воде.

