На перевозки пассажиров между Озёрском и Железнодорожным выделяют 1,3 млн

Изображение: телеграм-канал мининфраструктуры
В Калининградской области ищут подрядчика для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршруту № 325А «г. Озёрск — пос. Железнодорожный, через пос. Крылово». Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится ГКУ «Центр управления интеллектуальной транспортной системой Калининградской области». Объём финансового обеспечения — 1 321 139 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Заявки на участие в торгах принимаются с 15 по 23 сентября 2025 года.

В начале сентября региональное мининфраструктуры сообщило о том, что с 8 сентября начнёт курсировать новый автобусный маршрут № 325А «г. Озерск — пос. Железнодорожный, через пос. Крылово». 

