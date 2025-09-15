На перевозки пассажиров между Озёрском и Железнодорожным выделяют 1,3 млн

В Калининградской области ищут подрядчика для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршруту № 325А «г. Озёрск — пос. Железнодорожный, через пос. Крылово». Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится ГКУ «Центр управления интеллектуальной транспортной системой Калининградской области». Объём финансового обеспечения — 1 321 139 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Заявки на участие в торгах принимаются с 15 по 23 сентября 2025 года.

В начале сентября региональное мининфраструктуры сообщило о том, что с 8 сентября начнёт курсировать новый автобусный маршрут № 325А «г. Озерск — пос. Железнодорожный, через пос. Крылово».