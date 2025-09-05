Власти: между Озёрском и Железнодорожным запустят новый автобус (фото)

Все новости по теме: Транспортные проблемы

С 8 сентября начнет курсировать новый автобусный маршрут № 325А «г. Озерск — пос. Железнодорожный, через пос. Крылово». Об этом сообщило региональное мининфраструктуры.

Маршрут организован по просьбе местных жителей, а также работников социального центра и школы в Крылово, которым важно иметь удобный транспорт, чтобы добираться на работу и обратно домой. 

Микроавтобус будет перевозить пассажиров дважды в день. Он пройдёт через семнадцать населённых пунктов. «Движение предусмотрено каждый день, круглый год», — добавило ведомство.

Изображение: телеграм-канал мининфраструктуры

Напомним, что в декабре 2024 года автобус № 565 по направлению «Озёрск — Черняховск» перевели на курсирование три раза в неделю. Решение было связано с «острым дефицитом водителей». В феврале 2025-го автобус временно отменили. В начале июня курсирование автобуса № 565А по маршруту «г. Озерск — г. Черняховск, через пос. Новостроево» возобновили.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter