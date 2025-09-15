В Черняховске выставили на торги здание казармы уланского полка (фото)

Власти Черняховского округа выставили на торги здание казармы уланского полка на ул. Чайковского, 12. Извещение о приватизации имущества опубликовано на сайте ГИС «Торги».

Продаже подлежит нежилое здание с кадастровым номером 39:13:010305:596 общей площадью 1487 кв. м, а также земельный участок, на котором оно расположено, с кадастровым номером 39:13:010305:1020 площадью 2577 кв. м. Вид разрешённого использования земельного участка — предпринимательство.

Здание является выявленным объектом культурного наследия регионального значения, представляющим собой историко-культурную ценность, «Памятник и Ансамбль казарм и конюшен уланского полка: казарма южнее столовой».

Начальная стоимость лота — 5 675 828 рублей. Шаг аукциона — 283 791 рубль (5%).

Сроки подачи заявок для участия в торгах — с 9 сентября по 7 октября 2025 года. Аукцион планируют провести 14 октября. Размер задатка — 567 583 рубля. Победителем признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.