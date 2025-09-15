«Янтарьэнергосбыт» выделяет 1,3 млн на обновление функционала сайта

АО «Янтарьэнергосбыт» планирует внести изменения в функционал веб-сайта. На услуги выделяют 1 256 400 рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ осуществления закупки — запрос предложений в электронной форме. Заявки принимаются до 8 октября, итоги подведут 14 октября. Внести изменения необходимо в течение 12 месяцев с даты заключения договора.

Как отмечается в техническом задании, цели работ — обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования сайта, устранение сбоев в его работе, реализация новых функциональных блоков, перенос сайта на новый хостинг при необходимости, защита от DDOS-атак.

