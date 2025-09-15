В регион не пустили более 11 тонн зараженных вредителями овощей

Россельхознадзор предотвратил ввоз в Калининградскую область 11,3 тонны овощей из Сербии, зараженных карантинными объектами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате досмотра на фитосанитарном контрольном посту СВХ «Сириус» установлено заражение партий перца и кабачка западным цветочным трипсом. В свежих томатах обнаружена южноамериканская томатная моль. Всего сотрудниками управления Россельхознадзора проведен контроль 19,3 тонны овощей, в 11,3 из них были выявлены карантинные объекты. Наличие вредителя подтверждено заключением Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Ввоз продукции был запрещен, владельцу груза выдано соответствующее уведомление. Собственником было принято решение о направлении продукции на обеззараживание.

