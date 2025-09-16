В России планируют ужесточить правила рекламы энергетических напитков

Российские законодатели планируют ввести дополнительные требования к рекламе энергетиков. Как сообщает ТАСС, комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложенные поправки в Федеральный закон «О рекламе».

Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в соответствии с поправками, реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. «В подобной рекламе, распространяемой по радио, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее трех секунд. В рекламе, распространяемой в видеоформате, — не менее пяти секунд, и такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, не менее 7% рекламной площади», — сообщил Груздев.

Дополнительные ограничения включают запрет на обращение рекламы к несовершеннолетней аудитории. Кроме того, реклама должна будет информировать потребителей о содержании БАДов и витаминов в напитках.

Планируется, что эти требования вступят в силу 1 марта 2026 года.