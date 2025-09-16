Беспрозванных оказался предпоследним в рейтинге цитируемости губернаторов СЗФО

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных занял в августовском рейтинге цитируемости «Медиалогия» предпоследнее место среди глав субъектов СЗФО, сообщает пресс-служба мониторинговой компании.



В августовском рейтинге цитируемости глав СЗФО Алексей Беспрозванных потерял один пункт и занял десятую позицию, на последней — глава НАО Ирина Гехт. Возглавляют рейтинг губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов, Ленинградской области Александр Дрозденко и Вологодской области Георгий Филимонов.

В общероссийском рейтинге Беспрозванных занимает 71-ю строчку из 89. Возглавляют топ самых цитируемых губернаторы Москвы Сергей Собянин, Московской области Андрей Воробьев и Белгородской области Вячеслав Гладков.





влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);

характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.

Как отмечают в пресс-службе «Медиалогии», при расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.