Беспрозванных оказался предпоследним в рейтинге цитируемости губернаторов СЗФО

Все новости по теме: Эпоха Алексея Беспрозванных

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных занял в августовском рейтинге цитируемости «Медиалогия» предпоследнее место среди глав субъектов СЗФО, сообщает пресс-служба мониторинговой компании.

В августовском рейтинге цитируемости глав СЗФО Алексей Беспрозванных потерял один пункт и занял десятую позицию, на последней — глава НАО Ирина Гехт. Возглавляют рейтинг губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов, Ленинградской области Александр Дрозденко и Вологодской области Георгий Филимонов.

В общероссийском рейтинге Беспрозванных занимает 71-ю строчку из 89. Возглавляют топ самых цитируемых губернаторы Москвы Сергей Собянин, Московской области Андрей Воробьев и Белгородской области Вячеслав Гладков.

губернаторы.jpg

Как отмечают в пресс-службе «Медиалогии», при расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:
  • влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);
  • характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
  • роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
  • наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter