Арест недвижимости побудил предпринимателя погасить долг по займу 2,6 млн

Ограничения, наложенные на недвижимость, побудили калининградского предпринимателя к погашению кредиторской задолженности в размере 2,6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Производитель кухонной мебели оформил договор займа с региональной организацией, оказывающей поддержку бизнесу, но не выполнил обязательств по погашению долга. Суд постановил взыскать с калининградца 2,6 млн, но должник не исполнил его решение в установленные законом сроки.

Приставы установили, что в Калининграде в собственности у гражданина имеется земельный участок площадью 300 кв. метров и дом площадью 180 кв. метров, в отношении которых вынесли запрет регистрационных действий. Кроме того, сотрудники органов принудительного исполнения наложили арест на банковские счета должника.

Для того, чтобы снять ограничения, калининградец перечислил всю сумму долга на депозитный счет отделения, а также оплатил исполнительский сбор 185 тыс. руб. за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа. Денежные средства направили взыскателю и в консолидированный бюджет государства.