«Вам цветы»: ФСБ показали задержания банковских мошенников в Калининграде (видео)
Фото: скриншот с видео УФСБ России пор Калининградской области
УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении четырех граждан Российской Федерации 1993-2005 годов рождения. Как сообщает пресс-служба ведомства, молодых людей подозревают в неправомерном обороте средств платежей в составе организованной группы (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники госбезопасности пресекли деятельность лиц, приобретавших на неустановленных тематических ресурсах теневого сегмента Интернета массивы данных с реквизитами, позволяющими получить доступ к банковским картам различных финансовых организаций.

«Далее фигурантами через специализированные Интернет-сервисы производилась проверка приобретенных реквизитов для возможности создания дубликатов виртуальных банковских карт, позволяющих использовать денежные средства. В целях сбыта проверенных банковских реквизитов указанные лица осуществляли их розничную продажу через подконтрольный веб-ресурс и канал в мессенджере „Телеграм“. Оплату они принимали в криптовалюте, которую затем обналичивали», — уточняют в ведомстве.

Задержанным грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф до одного миллиона рублей. В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств противоправной деятельности. Фигуранты, как уверяют в ФСБ, уже признали свою вину. Судя по опубликованному видео, задержание проводилось при помощи человека с букетом белых роз.

