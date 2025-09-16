Минприроды: заводы по утилизации мусора в регионе строить не планируем

В Калининградской области не планируют строить заводы по утилизации мусора. Об этом представители регионального минприроды сообщили, отвечая на вопрос одного из жителей региона на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Также в минприроды назвали новые сроки ввода в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса, который власти решили построить в Корнево Багратионовского района.

«Вблизи посёлка Корнево построим мусоросортировочный комплекс мощностью 350 тысяч тонн в год, — заявили в министерстве. — Он будет включать полигон для захоронения отходов. Проект реализуют в рамках концессионного соглашения. На территории объекта будет внедрена система утилизации отходов через компостирование, что позволит перерабатывать 34% поступающих твёрдых коммунальных отходов. Также будет отбор вторичных ресурсов, охватывающий 16% отходов. Разрешение на строительство уже получено, и сейчас идут подготовительные работы. Объект планируем ввести в эксплуатацию в 2027 году».

Стоит отметить, что в конце июня текущего года в министерстве заявляли о вводе объекта в эксплуатацию в 2026 году. Уточнялось, что этот комплекс будет перерабатывать треть всего мусора, который будут направлять на корневский полигон.