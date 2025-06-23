Треть мусора на полигоне в Корнево планируют перерабатывать в компост

Треть от всего мусора на полигоне в Корнево планируют перерабатывать в компост. Об этом сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«В районе посёлка Корнево в планах построить современный комплекс по переработке и захоронению мусора мощностью 350 тысяч тонн в год с полигоном захоронения. Часть мусора (34%) будут перерабатывать в компост, а 16% — отбирать для вторичного использования. Сейчас идут подготовительные работы, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год», — написало минприроды.

Разрешение на строительство полигона в Корнево правительство Калининградской области выдало в октябре. Документ выдали ООО «Сибинвестрой». Компания получила разрешение на строительство 42 зданий и сооружений на участке с кадастровым номером 39:01:000000:1233. По данным публичной кадастровой карты, участок находится в собственности публично-правовых образований, на территории АОЗТ «Октябрьский». Площадь — 1 240 000 кв. метров, кадастровая стоимость 55 849 600 млн рублей.