Погода в Калининградской области 17 сентября

Днём в среду, 17 сентября, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +17°C. Атмосферное давление — 758 мм, ветер западный, 6 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +16°C, на востоке области +18°C. На всей территории региона ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду пасмурно. Температура утром +14°C, днём +16°C, вечером +15°C. Влажность составит до 93%, давление — 756 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «на радаре осадков видна масса кучево-дождевой облачности над Балтикой», которая смещается в сторону региона. «До вечера облачно с прояснениями и временами ожидаются локальные кратковременные дожди/ливни с наибольшей интенсивностью вблизи побережья, местами возможны грозы. С учетом сильного ветра в дневные часы (до 10-13 м/с в порывах в Калининграде и области и до 14-16 м/с на побережье) стоит одеться потеплее, да и температура сегодня не выше вчерашней (+15...+18°С)», — рассказывают метеолюбители.