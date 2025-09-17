Глава комитета Госдумы предложила запретить группу «Сектор Газа»

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила заняться «отменой» панк-группы «Сектор Газа». Мнение о том, что песни группы необходимо запретить, она высказала в беседе с изданием «Абзац».

«На музыкальных площадках группу „Сектор Газа“, безусловно, нужно запретить. Что касается социальных сетей, то у нас есть Роскомнадзор. Мне странно, что он до сих пор на это не отреагировал. Поэтому я полагаю, что наш комитет рассмотрит этот вопрос в ближайшее время. Я дам поручение сотруднику, чтобы он занялся этим вопросом», — процитировало издание главу комитета.

Позднее Останина сообщила «Ведомостям», что не предлагала полный запрет группы, а лишь говорила о том, что убрать нужно композиции, в которых есть мат.

«Композиции исполняет симфонический оркестр, музыка звучит в Кремле. Хочется даже извиниться перед поклонниками „Сектора Газа“ за такую фривольную интерпретацию моего высказывания», — уточнила депутат.