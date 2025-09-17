В Госдуме поддержали проект о призыве на службу в течение календарного года

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий призыв на военную службу на основании указа президента в течение календарного года — с 1 января по 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Андрея Картаполова.

Авторами законопроекта, который внесли в парламент 22 июля, выступили Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. По словам главы комитета, инициатива необходима для упорядочивания работы военкоматов — отправка на службу будет проходить строго в установленные законом сроки.

«Очень нужный законопроект, очень важный, идёт навстречу призывникам», — цитирует информагентство Картаполова. По его словам, документ может быть рассмотрен в первом чтении на следующей неделе.