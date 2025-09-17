С жителя Чувашии взыскали деньги пенсионерки из Озерска, похищенные мошенниками

Прокуратура Озерского района защитила в суде права пенсионерки, пострадавшей от действий телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В августе 2024 года телефонные мошенники под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедили 68-летнюю жительницу Озерского района перевести на «безопасный счет» 200 тыс. рублей. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что деньги были перечислены на банковский счет 22-летнего жителя Чувашской Республики.

Прокурор района обратился в суд с иском в интересах потерпевшей о взыскании неосновательного обогащения с владельца счета. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме.