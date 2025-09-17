В Калининграде лишили родительских прав иностранца, осужденного за похищение ребенка

Все новости по теме: Преступления против несовершеннолетних

По иску прокуратуры калининградский суд лишил родительских прав 37-летнего иностранного гражданина, который похитил своего сына и пытался вывезти его на территорию другого государства. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В 2023 году мужчина под предлогом совместной прогулки похитил своего сына, проживающего с матерью в Калининграде. Незаконно удерживая ребенка в автомобиле, он перевез его на приграничную территорию. Затем мужчина попытался незаконного пересечь границу, передвигаясь с мальчиком пешком через болотистую местность без воды и продовольствия.

Суд поддержал позицию прокуратуры, согласившись с тем, что ответчик, поставивший в опасность жизнь своего малолетнего сына, осуществляет родительские права в ущерб интересам ребенка. Решением Ленинградского районного суда Калининграда исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Иностранец лишен родительских прав в отношении сына.

Напомним, в сентябре 2024 года гражданина США, который пытался незаконно вывезти сына из Калининграда за границу, отправили в колонию на шесть лет. Уголовное дело против на тот момент 35-летнего гражданина США возбудили в сентябре 2023-го. 

