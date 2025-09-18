Погода в Калининградской области 18 сентября

Погода в Калининградской области 18 сентября
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Днём в четверг, 18 сентября, в Калининградской области ожидается облачная погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +18°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +17°C. В центре региона она составит +18°C, а на востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) — +19°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +15°C), а на востоке региона прохладнее (до +12°C). На побережье и в центре прогнозируют небольшие дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт пасмурная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +13,5°C, днём она опустится до +16,7°C, а вечером опустится до +16,2°C. На протяжении всего дня обещают юго-западный ветер. Влажность — на уровне 83-94%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об умеренной погоде с периодическими локальными дождями и усилением ветра в конце рабочей недели. «Днем +16...+19°C, утром — переменная облачность, днем и вечером — облачно/облачно с прояснениями, временами возможны локальные кратковременные дожди (преимущественно утром и вечером). Ветер юго-западный. В Калининграде и области — слабый/умеренный (3-8 м/с), днем в порывах до 10-12 м/с. На побережье умеренный/сильный (4-10 м/с), в порывах до 12-14 м/с», — добавляют синоптики-любители.

