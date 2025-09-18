Съезд Союза зоопарков и аквариумов России в 2026-м решили провести в Калининграде

В 2026 году в Калининграде пройдет конференция Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР). Об этом сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка со ссылкой на директора учреждения Светлану Соколову.

«Общее собрание директоров российских зоопарков единогласно проголосовало за проведение следующей ежегодной конференции СОЗАР в Калининграде! Я уж постаралась быть убедительной, ведь последний раз такой съезд проходил лишь во времена Советского Союза — в далёком 1975 году!» — рассказала Светлана Соколова.

Как уточнили в Калининградском зоопарке, в этом году конференция СОЗАР проходила в Екатеринбурге.