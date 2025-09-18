Прокуратура помогла жительнице Черняховска взыскать с минздрава деньги за лекарства

По иску прокуратуры Черняховска в пользу инвалида взысканы денежные средства, затраченные на приобретение лекарства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее прокуратура Черняховска провела проверку по обращению местной жительницы, которая пожаловалась на отсутствие лекарственного обеспечения. Женщина является инвалидом и имеет тяжелое сосудистое заболевание. По рекомендации медучреждения ей назначен дорогостоящий лекарственный препарат. При этом с сентября 2024 года женщина не выдавалось положенное ей лекарство, в результате она была вынуждена приобретать препарат за свой счет.

Прокурор Черняховска обратился в суд с иском о взыскании с регионального минздрава в пользу заявительницы денежных средств, затраченных на приобретение лекарства. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, в пользу женщины взыскано 17,9 тыс. рублей.

