Власти меняют проект межевания территории в Центральном районе Калининграда

Все новости по теме: Город

Городские власти планируют внести изменения в проект межевания территории в Центральном районе Калининграда. Комитет городского развития и цифровизации сообщил о проведение общественных обсуждений по проекту. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Территория расположена в границах красных линий: просп. Победы — пер. Ремонтный — ул. Ремонтная, просп. Победы — ул. М. Расковой — ул. Пушкина — ул. Огарева, ул. Бородинская, 8. Срок проведения обсуждений: с 18 сентября по 9 октября 2025 года. С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Направления деятельности — Строительство — Общественные обсуждения, публичные слушания — Проекты межевания».

Экспозиция проекта пройдёт с 26 сентября по 2 октября в «Центре документационного обеспечения деятельности администрации» (пл. Победы, 1, вход со стороны Гвардейского пр-кта, часы работы: понедельник—пятница, 9:00 — 18:00 ), а также в центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова (Московский пр-кт , 39, часы работы: вторник — пятница с 11:00 до 20:00, суббота — воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник — выходной день).

Проведение консультаций запланировано в МКУ «ЦДОД»:

— 29.09.2025 (понедельник) с 10:00 до 13:00;

— 01.10.2025 (среда) с 14:00 до 17:00.

Подать предложения и замечания можно с 26 сентября по 2 октября:
— через официальный сайт http://www.klgd.ru;
— в журнал учёта посетителей экспозиции проекта;
— через платформу обратной связи: https://gov39.ru/servisy/pos/;
— в письменной форме через МКУ «ЦДОД» (пл. Победы, 1).
Контакты организатора публичных слушаний: 92-31-46,92-32-11.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter