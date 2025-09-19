Власти меняют проект межевания территории в Центральном районе Калининграда

Городские власти планируют внести изменения в проект межевания территории в Центральном районе Калининграда. Комитет городского развития и цифровизации сообщил о проведение общественных обсуждений по проекту. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Территория расположена в границах красных линий: просп. Победы — пер. Ремонтный — ул. Ремонтная, просп. Победы — ул. М. Расковой — ул. Пушкина — ул. Огарева, ул. Бородинская, 8. Срок проведения обсуждений: с 18 сентября по 9 октября 2025 года. С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Направления деятельности — Строительство — Общественные обсуждения, публичные слушания — Проекты межевания».

Экспозиция проекта пройдёт с 26 сентября по 2 октября в «Центре документационного обеспечения деятельности администрации» (пл. Победы, 1, вход со стороны Гвардейского пр-кта, часы работы: понедельник—пятница, 9:00 — 18:00 ), а также в центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова (Московский пр-кт , 39, часы работы: вторник — пятница с 11:00 до 20:00, суббота — воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник — выходной день).

Проведение консультаций запланировано в МКУ «ЦДОД»:

— 29.09.2025 (понедельник) с 10:00 до 13:00;

— 01.10.2025 (среда) с 14:00 до 17:00.